ACCA la Saint-Hubert : repas à emporter Salle des associations, 25 février 2023, Beugnon-Thireuil

Deux-Sevres Beugnon-Thireuil 15 EUR Acca la Saint-Hubert, organise, samedi 25 février, un repas (au choix, choucroute, fromage, tartelette pour 18 € ou cassoulet, fromage, tartelette pour 15 €).

Plateaux à retirer à la salle des associations entre 10 h et 12 h.

Inscription avant le 17 février au 07.86.85.07.09, au 05.49.04.29.95 ou au 05.49.04.28.66. Acca la Saint-Hubert, organise, samedi 25 février, un repas (au choix, choucroute, fromage, tartelette pour 18 € ou cassoulet, fromage, tartelette pour 15 €).

