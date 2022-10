ACC-S LIBRE – CARTE BLANCHE À MAGDALENA – THÉÂTRE DE LA REMISE Lanuéjols, 11 novembre 2022, Lanuéjols.

ACC-S LIBRE – CARTE BLANCHE À MAGDALENA – THÉÂTRE DE LA REMISE

Lanuéjols

2022-11-11 – 2022-11-12

Lanuéjols Lozre

Lanuéjols Accès libre est une carte blanche à des artistes de tous horizons.

Chaque année au mois de novembre, l’équipe de l’hiver nu invite une équipe artistique dont elle se sent proche à venir en résidence à la Fabrique du Viala. Deux jours de rencontres publiques clôturent cette résidence. Accès Libre est l’occasion d’un véritable partage créatif entre les artistes de l’hiver nu et les artistes invités d’une part, entre les artistes et les habitants de la vallée d’autre part. Cette année, l’invitation est faite à Marion Coutarel et le Magdalena Project. The Magdalena Project est un réseau international d’échanges dédié aux arts vivants créés par des femmes. Depuis 35 ans, il traverse les frontières et les générations pour s’entraider, transmettre et se nourrir par la pratique artistique, la circulation et la confrontation d’idées, le partage des cultures, poser la question de l’émancipation collective et individuelle. Le festival Magdalena aura lieu en 2023. D’ici là, des « éclats

Magdalena » parsèment les programmations, engendrent des surprises, la venue de Jill Greenhalgh la semaine du 06 au 12 novembre, est accueillie dans le cadre des « éclats Magdalena ».

VENDREDI 11 NOV

+++ entrée libre

+++ Buvette & petite restauration sur place

19h Projection du film MAGDALENA (31’44) suivie de discussions aves Jill Greenhalgh

Un film produit par Jill Greenhalgh et Sara Penrhyn Jones.

Dépeindre le projet Magdalena dans un seul film semble impossible, compte tenu de son étendue historique et géographique, et de sa nature multilingue et évolutive. Magdalena est un documentaire de trente minutes, créé en collaboration par la directrice artistique fondatrice de Magdalena, Jill Greenhalgh, et la réalisatrice Sara Penrhyn Jones. À partir d’images recueillies par Sara lors de deux festivals Magdalena en 2011 (Pays de Galles et Cuba), une histoire est tissée, qui historicise le projet et transmet l’esprit qui a permis au réseau de rester pertinent dans un environnement changeant.

20h30 Le grand loto Magdalena – 1€ / carton

Ensemble laissons faire le hasard – s’il existe.

Il vous suffit de remplir la grille avec des haricots secs sur les numéros chargés d’histoire(s) qui seront tirés au sort par des mains expertes et avisées. Alors, vos chances de gagner des lots incroyables seront les mêmes que celles de votre voisin·e de table. Rassurez-vous, quoi qu’il arrive vous pourrez déguster les élixirs de consolation proposés à la buvette.

Une ambiance festive, endiablée, non sexiste, ouverte à toutes et tous.

SAMEDI 12 NOV

15h Ouverture au public

+++ entrée libre

+++ Buvette sur place

15h à 20h en continu – Le Folâtre Cabinet de Dactylographie – Cécile Hennion

Un entre-sort participatif accessible au gré des allées et venues des spectateurs Le Cabinet, en mêlant les techniques d’improvisation et l’art du jargon administratif, aborde la question de la disparition des canulars et du papier, tout en guidant le spectateur dans un voyage absurde, potache et intime.

16h Présentation du projet « Ni ici Ni là-bas » – Matrioska & cie et Poupées de chair

Cette création traverse les questions de l’identité, de la langue, de l’appartenance et de la transmission. Les comédiennes Anna Wasniowska et Emily Moroney, l’une Polonaise et l’autre Américaine se questionnent sur les similitudes et les différences entre leurs histoires et celles des autres.

17h Daughter – Jill Greenhalgh – Durée : 1h – Réservations indispensables au 04 66 65 75 75

Un « éclat » de The Magdalena Project : des actes artistiques où des femmes s’interrogent sur les rapports mère-fille en explorant leur propre histoire.

Après une semaine d’atelier avec 12 participantes pour explorer la relation mère-fille, découvrez cette performance collective inédite dans un rapport intimiste.

21h Banquet à prix libre – Dj set avec Pardon Garçon

Pardon Garçon c’est du bon son, du bon sens… Le sens du rythme pour faire groover crescendo, au gré des envies éclectiques de la PdG : hip hop, electro, salsa ou rock indé…

+++ Exposition photo de Marie Clauzade en continu

contact@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75

Lanuéjols

