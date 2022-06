Acadine : « L’Iliade et l’Odyssée » de François Chayé

Entrée : 5€ – gratuit pour les adhérents +33 6 83 44 10 45 Samedi 20 août, salle de la Rode à Domme à 20h : « l’Iliade et l’Odyssée » Un film de François Chayé, présenté par Olivier Barrot, produit par Leslie Grunberg, avec Pierre Arditi. Intervenants : Amélie Nothomb, Jean Pierre Vernant, Alain Rey. 52 minutes.

