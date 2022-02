Acadine : « Les éditions du Ruisseau, une maison d’édition indépendante en Périgord Noir » Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Domme Dordogne ADADINE: Vendredi 10 juin 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

« Les éditions du Ruisseau, une maison d’édition indépendante en Périgord Noir »

Fondée il y a une quinzaine d’années par Romain Bondonneau, elle s’intéresse particulièrement aux patrimoines historiques, naturels et littéraires de notre territoire. Vendredi 10 juin 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

