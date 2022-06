Acadine : « Le goût de la vie »

Acadine : « Le goût de la vie », 30 juillet 2022, . Acadine : « Le goût de la vie »

2022-07-30 – 2022-07-30 13 EUR Samedi 30 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

« Le goût de la vie » (chants-musique-poèmes) interprétée par hermine Huguenel et Catherine Brunon

Entrée : 15€ – Adhérents : 13€ – enfants : gratuit Samedi 30 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

« Le goût de la vie » (chants-musique-poèmes) interprétée par hermine Huguenel et Catherine Brunon

Entrée : 15€ – Adhérents : 13€ – enfants : gratuit Samedi 30 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

« Le goût de la vie » (chants-musique-poèmes) interprétée par hermine Huguenel et Catherine Brunon

Entrée : 15€ – Adhérents : 13€ – enfants : gratuit acadine dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville