Acadine : Film documentaire « Retour au Caucase »

Acadine : Film documentaire « Retour au Caucase », 10 juillet 2022, . Acadine : Film documentaire « Retour au Caucase »

2022-07-10 20:00:00 – 2022-07-20 EUR 5 Mercredi 20 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

Film documentaire présenté par son producteur Leslie Grunberg

« Retour au Caucase » dans les pas d’Alexandre Dumas, avec Gérard Depardieu

Entrée 5€ – gratuit pour les adhérents Mercredi 20 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

Film documentaire présenté par son producteur Leslie Grunberg

« Retour au Caucase » dans les pas d’Alexandre Dumas, avec Gérard Depardieu

Entrée 5€ – gratuit pour les adhérents Mercredi 20 juillet 2022 à 20h à Domme salle de la Rode

Film documentaire présenté par son producteur Leslie Grunberg

« Retour au Caucase » dans les pas d’Alexandre Dumas, avec Gérard Depardieu

Entrée 5€ – gratuit pour les adhérents acadine dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville