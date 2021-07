Domme Domme Domme, Dordogne Acadine: Ernest hemingway, une bruyante solitude film D’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Acadine: Ernest hemingway, une bruyante solitude film D’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina Domme, 25 août 2021-25 août 2021, Domme. Acadine: Ernest hemingway, une bruyante solitude film D’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina 2021-08-25 20:00:00 – 2021-08-25

Domme Dordogne Acadine présente Ernest Hemingway, une bruyante solitude. Film d’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina

Mercredi 25 Août 2021 à 20h salle de la Rode à Domme

Présenté par Leslie Grunberg

Entrée 5€, gratuit pour les adhérents Acadine présente Ernest Hemingway, une bruyante solitude. Film d’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina

Mercredi 25 Août 2021 à 20h salle de la Rode à Domme

Présenté par Leslie Grunberg

Entrée 5€, gratuit pour les adhérents Acadine présente Ernest Hemingway, une bruyante solitude. Film d’Arnaud Selignac et Pierre Gugliemina

Mercredi 25 Août 2021 à 20h salle de la Rode à Domme

Présenté par Leslie Grunberg

Entrée 5€, gratuit pour les adhérents acadine dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Domme Adresse Ville Domme lieuville 44.8013#1.21704