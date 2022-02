Acadine: Conférence: De la villa en Vénétie… ou l’art de la villégiature par Michel Roussel Domme, 21 mai 2022, Domme.

2022-05-21 19:00:00 – 2022-05-21

Domme Dordogne Domme

ACADINE: samedi 21 mai à 19h00 Salle de la Rode à Domme

” De la villa en Vénétie… ou l’art de la villégiature ” conférence de Michel Roussel ingénieur

CNAM, retraité, diplôme de l’Ecole du Louvre. Andréa Palladio et d’autres architectes vont, jusqu’au XVIIIe siècle, se plier aux besoins des nouveaux propriétaires et aux conditions de vie à la campagne en inventant un style nourri de références antiques. «Barca di Venezia per Padova» embarquons sur le Burchiello, coche d’eau remontant la Brenta, pour aller à leur découverte …

+33 6 83 44 10 45

Domme

