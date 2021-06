Domme Domme Domme, Dordogne Acadine: Charles Baudelaire et Pauline Viardot (1821-2021) récital chant et piano Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Acadine: Charles Baudelaire et Pauline Viardot (1821-2021) récital chant et piano Domme, 6 août 2021-6 août 2021, Domme. Acadine: Charles Baudelaire et Pauline Viardot (1821-2021) récital chant et piano 2021-08-06 – 2021-08-06

Domme Dordogne Domme 12 12 EUR Acadine présente Charles Baudelaire & pauline Viardot (1821-2021). Récital chant et piano.

Vendredi 6 août 2021 à 20h à Domme, salle de la Rode.

Mathilde Rossignol, mezzo-soprano, L’Oiseleur des Longchamps baryton, et Paul Beynet, pianiste.

Entrée 15€, adhérents 12€ Acadine présente Charles Baudelaire & pauline Viardot (1821-2021). Récital chant et piano.

Vendredi 6 août 2021 à 20h à Domme, salle de la Rode.

Mathilde Rossignol, mezzo-soprano, L’Oiseleur des Longchamps baryton, et Paul Beynet, pianiste.

Entrée 15€, adhérents 12€ +33 6 83 44 10 45 Acadine présente Charles Baudelaire & pauline Viardot (1821-2021). Récital chant et piano.

Vendredi 6 août 2021 à 20h à Domme, salle de la Rode.

Mathilde Rossignol, mezzo-soprano, L’Oiseleur des Longchamps baryton, et Paul Beynet, pianiste.

Entrée 15€, adhérents 12€ acadine dernière mise à jour : 2021-06-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Domme Adresse Ville Domme lieuville 44.8013#1.21704