Concert en Acadie 2023

En Acadie et dans l'ensemble du Canada Atlantique, la Fête de la Musique revient en 2023 ! Du 17 au 25 juin, plusieurs concerts et événements musicaux gratuits et ouverts à tous sont organisés dans les quatre provinces atlantiques pour célébrer la musique vivante. Le programme complet sera dévoilé le 2 juin et sera disponible sur la page Facebook du Consulat Général de France dans les Provinces Atlantiques. Vous pouvez encore y inscrire vos événements en prenant contact avec le Consulat, d'ici le 24 mai.

Dans l’esprit de cette fête, n’hésitez pas également à prendre vos instruments et à célébrer la musique à votre manière, cette semaine, en Acadie ! Acadie Moncton Moncton Nouveau-Brunswick [{« type »: « email », « value »: « info@consulfrance-moncton.org »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/consulfranceatlantiques/?ref=bookmarks »}] Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

