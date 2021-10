Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Académie Orgues Rive Gauche – Conférence avec Philippe Lefebvre Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Académie Orgues Rive Gauche – Conférence avec Philippe Lefebvre Dinard, 2 novembre 2021, Dinard. Académie Orgues Rive Gauche – Conférence avec Philippe Lefebvre 2021-11-02 17:00:00 – 2021-11-02 Casino Barrière Dinard 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine L’association Musiques Rive Gauche organise l’Académie Orgues Rive Gauche du 2 au 6 novembre prochain. Il s’agit de 5 journées de masterclasses destinées aux organistes de tous âges et de tous niveaux. Le mardi 2 novembre lors d’une conférence-rencontre, Philippe Lefebvre évoquera la cathédrale Notre-Dame de Paris dont il est organiste titulaire et l’administrateur. Tarif unique : 6€

Limité à 100 places. Billetterie disponible dans tous les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ainsi que sur :

https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Mardi 2 novembre 2021 – 17h00 – Casino Barrière Dinard contact@orguesrivegauche.com +33 6 08 16 26 12 https://www.orguesrivegauche.com/accueil.php L’association Musiques Rive Gauche organise l’Académie Orgues Rive Gauche du 2 au 6 novembre prochain. Il s’agit de 5 journées de masterclasses destinées aux organistes de tous âges et de tous niveaux. Le mardi 2 novembre lors d’une conférence-rencontre, Philippe Lefebvre évoquera la cathédrale Notre-Dame de Paris dont il est organiste titulaire et l’administrateur. Tarif unique : 6€

Limité à 100 places. Billetterie disponible dans tous les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ainsi que sur :

https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Mardi 2 novembre 2021 – 17h00 – Casino Barrière Dinard dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Casino Barrière Dinard 4 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville 48.63545#-2.05342