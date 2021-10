Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Académie Orgues Rive Gauche – Concert-récital avec Philippe Lefebvre Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine L’association Musiques Rive Gauche organise l’Académie Orgues Rive Gauche du 2 au 6 novembre prochain. Il s’agit de 5 journées de masterclasses destinées aux organistes de tous âges et de tous niveaux. Le mercredi 3 novembre lors d’un concert-récital, Philippe Lefebvre, à l’orgue et un ensemble instrumental dirigé par Michel Robert reprendront Bach, Mozart, Haendel et des improvisations. Tarif de base : 11€

Tarif réduit : 5€ (Carte Enora et adhérents UTLS)

Limité à 300 places. Billetterie disponible dans tous les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ainsi que sur :

Mercredi 3 novembre 2021 – 18h30 – Église Notre-Dame d'Émeraude

