Visite guidée de l’Académie nationale de médecine par les Académiciens.

Académie nationale de médecine 16 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 34 57 70 http://www.academie-medecine.fr Hôtel Art nouveau construit par Julien Rochet, architecte de l’Assistance Publique, de l’hôpital de la Pitié à Paris, en particulier, où siège depuis 1902 l’Académie de médecine. Celle-ci, fondée en 1820, a pour missions de répondre aux questions que lui pose le gouvernement dans le domaine de la santé, le perfectionnement et la diffusion des sciences médicales mais elle s’auto-saisit de plus en plus souvent de questions de santé publique au sens large. Le bâtiment achevé en 1902 présente une façade de style classique. Bibliothèque exceptionnelle d’histoire de la médecine riche de 30 000 volumes, ouverte aux chercheurs sur RDV. M4 Saint-Germain-des-Prés / Bus 95

