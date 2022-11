L’héritage médical de Louis Pasteur Académie Nationale de Médecine, 9 décembre 2022, Paris.

L’héritage médical de Louis Pasteur Vendredi 9 décembre, 08h45 Académie Nationale de Médecine

L’héritage médical de Louis Pasteur

Académie Nationale de Médecine 16 Rue Bonaparte, 75006 Paris Quartier de l’Odéon Paris 75006 Île-de-France

Vendredi 9 décembre 2022 à 8h45

Salle des séances de l’Académie nationale de médecine

Cette séance spéciale sera proposée sous format hybride :

présentiel et distanciel

8h30 Accueil

8h45 Introduction, Patrice Tran Ba Huy, président de l’Académie nationale de médecine

9h-10h20 Pasteur historique

Pasteur et l’énigme de la contagion, Patrick Berche L’hygiène avant et avec Pasteur, Jacques Battin Pasteur et l’innovation vaccinale, Patrice Debré Pasteur et l’international, Yves Buisson

10h20-12h20 Les défis de l’hygiène

Hygiène et bactéries résistantes : Transmission croisée et circulation des bactéries résistantes, Vincent Jarlier

Contamination de l’environnement par les bactéries résistantes d’origine humaine, Xavier Bertrand

Circulation et transmission de l’antibiorésistance dans le monde animal, Jean-Yves Madec

La recherche des gènes pour suivre la dissémination de la résistance, Marie-Cécile Ploy

Les eaux usées : une ressource pour mieux appréhender l’épidémiologie des infections virales, Vincent Marechal

Décontamination des eaux potables et usées, défis passés et à venir, surnageants et boues usées dans les stations d’épuration, Diane d’Arras

12h20 -12h40 Hygiène et microbiotes

La résistance bactérienne au sein des microbiotes, Antoine Andremont

12h40 – 14h Pause Déjeuner

14h – 17h Le Microbiote

Les états du microbiote

Microbiome, dysbiose et pathologies : de la corrélation à la causalité, Philippe Sansonetti Symbiose microbiote-hôte : prévention et thérapie de l’humain microbien, Joël Doré

Pathologies du microbiote ( tables rondes )

Microbiome et dysmetabolisme, modérateur Gabriel Perlemuter Rémy Burcelin, Karine Clement, Gabriel Perlemuter, Harry Sokol

Microbiome et déviation immunitaire, modératrice Laurence Zitvogel Gérard Eberl, Guy Gorochov, Laurence Zitvogel

17h-17h30 L’héritage de Pasteur et Koch, Introduction par Patrice Debré L’Europe et la révolution Pasteurienne aujourd’hui, Detlev Ganten



