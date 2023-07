Cet évènement est passé Académie Musicale Pré inscription 2023 2024 Académie Musicale du 14ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Académie Musicale Pré inscription 2023 2024 Académie Musicale du 14ème Paris, 29 mai 2023, Paris. Du lundi 29 mai 2023 au samedi 23 septembre 2023 :

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit sous condition Nous vous conseillons de téléphoner pour avoirs tout les renseignements avant de vous rendre sur place. Pré inscription pour la rentrée de septembre 2023 ouvertes à partir de maintenant et tous l’été ! Plaisance

jusqu’au 5 juin -lundi 18h-19h30

du 5 juin au 13 juillet – lundi 17h -19h30

du 28 aout au 23 septembre – lundi 17h-19h30, mercredi 16h-19h30 et samedi 10h- 13h Académie Musicale du 14ème 5 rue boyet barret 75014 Paris Contact : https://www.aimparis.fr 01 45 65 01 02 am14@aimparis.fr Inscriptions

