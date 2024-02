Académie Musicale d’été Festival Musique au fil de l’Indre édition #5 Mézières-en-Brenne, vendredi 19 juillet 2024.

Académie Musicale d’été Festival Musique au fil de l’Indre édition #5 Mézières-en-Brenne Indre

L’Académie « Musique au Fil de l’Indre » réunit des musiciens, des élèves, à partir de 10 ans, qu’ils soient en 2e ou 3e cycle ou bien en voie de professionnalisation ou musiciens confirmés, et d’enrichir leur pratique musicale autour d’enseignants diplômés et d’artistes de renommée.

Issus d’écoles de musique ou de conservatoires, les élèves sont invités à porter un regard nouveau sur leur apprentissage en rencontrant de nouveaux professeurs et en découvrant de nouvelles pratiques.

L’esprit de l’académie repose aussi sur l’alternance entre travail en pupitre, travail d’orchestre mais aussi instants de détente, à la découverte d’un territoire aux milles richesses. .

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-26

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire aufildelindre36@gmail.com

