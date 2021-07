Nantes Basilique Saint Nicolas Loire-Atlantique, Nantes Académie Musicale de Liesse Basilique Saint Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Académie Musicale de Liesse Basilique Saint Nicolas, 22 août 2021

Horaire : 15:00

Gratuit : non Entrée libre Concert. Située dans l’Aisne, l’Académie Musicale accueille des garçons de 8 à 18 ans passionnés de musique, issus de tous milieux. Tout au cours de l’année, ils chantent et donnent des concerts partout en France. Dans leurs démarches, un point commun : l’amour de la musique, la passion du chant et des instruments. Au programme : Extraits du Messie de Haendel, Haydn, et autres œuvres sacrées… Messe chantée dimanche 22 août 2021 à la basilique Saint-Nicolas à 10h + Concert à la basilique Saint-Nicolas à 15h. Basilique Saint Nicolas 5 Rue Affre Centre-ville Nantes

