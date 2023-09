Expositions temporaires au Musée de l’Officier Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan Guer, 16 septembre 2023, Guer.

Expositions temporaires au Musée de l'Officier 16 et 17 septembre Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan Expositions au Musée de l'Officier. Se présenter à l'entrée du camp à Guer-Bellevue. Carte d'identité indispensable.

Exposition « Femmes légionnaires » par le Musée de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie

Venez découvrir le destin extraordinaire des femmes décorées de la Légion d’Honneur ! En partenariat avec le Musée de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, le Musée de l’Officier vous propose d’explorer la féminisation de cette prestigieuse décoration depuis sa création en 1802. Partez à la rencontre de ces femmes célèbres ou inconnues dont les mérites ont été récompensés par la plus haute distinction nationale.

Exposition « Les guerres extérieures de Napoléon III »

« L’empire c’est la paix ! » annonce en 1852 le futur Napoléon III. Pourtant le Second Empire, loin d’être une période paisible, engage l’armée sur tous les continents. À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Napoléon III, le Musée de l’Officier retrace l’histoire de ces guerres lointaines qui conduisirent les soldats français de l’Indochine à la Nouvelle-Calédonie, en passant par le Mexique.

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 56380 Guer Guer 56380 Morbihan Bretagne L'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan assure la formation initiale des officiers de l'armée de Terre. Elle regroupe trois écoles de formation des officiers correspondant chacune à une voie de recrutement spécifique : ESM Saint-Cyr (recrutement sur concours), EMIA (recrutement interne), EMAC (recrutement sur dossier après cursus universitaire).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

