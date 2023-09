Visite commentée du salon des maréchaux et du bureau du général commandant l’AMSCC Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan Guer Catégories d’Évènement: Guer

Morbihan Visite commentée du salon des maréchaux et du bureau du général commandant l’AMSCC Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan Guer, 16 septembre 2023, Guer. Visite commentée du salon des maréchaux et du bureau du général commandant l’AMSCC Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30, 16h30 Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan Se présenter à l’entrée du camp à Guer-Bellevue au moins 15 minutes avant le départ. Carte d’identité indispensable. Le salon des maréchaux ouvre pour la première fois ses portes au public. Accompagnés par le personnel du Musée de l’Officier, les visiteurs pourront poursuivre leur parcours vers le bureau du général Hervé de Courrèges, commandant l’AMSCC, où sont conservés les drapeaux des trois écoles présentes sur le camp. Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 56380 Guer Guer 56380 Morbihan Bretagne https://www.terre.defense.gouv.fr/amscc https://twitter.com/SaintCyrCoet;https://www.facebook.com/saintcyrcoetquidan;https://www.instagram.com/saintcyrcoetquidan/ L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan assure la formation initiale des officiers de l’armée de Terre. Elle regroupe trois écoles de formation des officiers correspondant chacune à une voie de recrutement spécifique : ESM Saint-Cyr (recrutement sur concours), EMIA (recrutement interne), EMAC (recrutement sur dossier après cursus universitaire). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30, 16h30
Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
56380 Guer
Guer
Morbihan
Bretagne

