Vendôme Loir-et-Cher Vendôme 5 EUR Académie Lyrique – Concert de musique baroque à Vendôme. L’Orchestre les Métamorphoses, formé ici de 10 instrumentistes et d’une soprano, se déplacera de village en village pour interpréter un programme unique de musique baroque. Programme complet en fichier joint. L’Orchestre Les Métamorphoses dirigé en alternance par son chef titulaire Amaury du CLOSEL (en août) et son invité, le chef italien Giancarlo di Lorenzo (juillet) se produira cet été dans les églises du Vendômois. +33 7 67 28 39 52 Académie Lyrique – Concert de musique baroque à Vendôme. L’Orchestre les Métamorphoses, formé ici de 10 instrumentistes et d’une soprano, se déplacera de village en village pour interpréter un programme unique de musique baroque. Programme complet en fichier joint. Orchestre les Métamorphoses dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme