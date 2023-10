Le Cercle de craie caucasien Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes Versailles, 7 décembre 2023, Versailles.

Le Cercle de craie caucasien 7 – 10 décembre

Brecht a fait de la Georgie un théâtre d’une ode épique :

Un gouverneur, Georgi Abaschvili, est renversé par un coup d’État. Sa femme, Natella Abaschvili, s’enfuit et, dans l’urgence du départ, oublie son fils, Michel. L’héritier est recueilli par une fille de cuisine, Groucha, qui s’échappe avec lui.

S’ensuit une course poursuite à travers les montagnes du Caucase, les insurgés veulent retrouver l’héritier. Mais la grande roue du pouvoir a encore tourné et Natella réclame son fils pour reprendre ses droits sur l’héritage Abaschvili.

Le juge Azdak est prié de trancher :

Qui entre celle qui l’a mis au monde et celle qui l’a élevé, est la véritable mère?

L’épreuve du cercle de craie, inspirée du jugement du roi Salomon, permettra de les départager.

Mise en scéne de Danuta Zarazik

Durée: 1H45

L'Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles est la seule grande école de théâtre au monde qui vous propose une formation complète de l'acteur par le biais de la création et de la rencontre constante avec le public. Chaque année, les élèves donnent plus de 200 représentations publiques qui font partie du parcours pédagogique.

