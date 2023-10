Antigone et les 7 contre Thèbes Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes Versailles, 16 novembre 2023, Versailles.

Antigone et les 7 contre Thèbes 16 – 19 novembre Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes 10 € tarif plein ; 5 € tarif réduit

Œuvre originale, librement inspirée d’Antigone de Sophocles et Les Sept contre Thèbes d’Eschyle.

La pièce raconte de manière satyrique la tragédie de la famille d’Œdipe et s’illustre par des personnages pittoresques, portant des masques, à la manière de la Commedia dell’Arte.

Combats, pantomimes, chants et danses enrichissent cette pièce de théâtre visant à divertir, instruire et faire réfléchir sur le drame d’Antigone, qui cherche à faire triompher la raison du cœur sur la déraison de la cruauté.

Spectacle tout public.

Durée: 1h

Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 84 16 14 96 http://academie-spectacles.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 61 41 92 »}] L’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles est la seule grande école de théâtre au monde qui vous propose une formation complète de l’acteur par le biais de la création et de la rencontre constante avec le public. Chaque année, les élèves donnent plus de 200 représentations publiques qui font partie du parcours pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00