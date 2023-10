Hissez Haut ! La conquête des sept mers Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes Versailles, 11 novembre 2023, Versailles.

Hissez Haut ! La conquête des sept mers 11 et 12 novembre Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes Tarif : 5 €

Mirella, une jeune aubergiste, embarque à bord du redoutable navire pirate le Crock Noir dans le but de sauver son bien-aimé Alessandro, capturé par le terrible Capitaine Crock’o’Dyles. Elle adopte l’apparence d’un pirate afin de passer inaperçue et prend le nom de Sardine. Ainsi débute une aventure périlleuse ! Le capitaine Crock’O’Dyles et Sardine se lancent à la conquête des sept mers pour trouver le trésor de l’île de la Tortue. Ensemble, ils devront naviguer en eaux profondes, affronter des dangers inattendus et combattre des ennemis imprévisibles. Nos protagonistes comptent sur l’aide de leur équipage pirate pour surmonter les obstacles et les périls qui se dressent devant eux.

Académie Internationale des Arts du Spectacle – Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 84 16 14 96 http://academie-spectacles.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0782928943 »}, {« type »: « email », « value »: « compagnie.akama@hotmail.fr »}] L’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles est la seule grande école de théâtre au monde qui vous propose une formation complète de l’acteur par le biais de la création et de la rencontre constante avec le public. Chaque année, les élèves donnent plus de 200 représentations publiques qui font partie du parcours pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T16:45:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:45:00+01:00