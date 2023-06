« Poésie des Berges » Académie Ingres Montauban, 15 septembre 2023, Montauban.

Plongez dans l’univers poétique des berges du Tarn, de la Garonne et de l’Aveyron, où la singularité de ce territoire se révèle intensément. Cette exposition captive et offre une vision sensible, exprimant un chant d’amour et de vie, nourri par la confrontation entre les forces primordiales de deux mondes.

D’un côté, le monde connu, solide et immobile, de la terre ferme qui timidement s’achève sur les berges. De l’autre, le monde inconnu, liquide et inconsistant, de l’eau qui prend, arrache, ravage et s’enfuit.

Les berges sont des lieux mystérieux, emplis de vie et de mort. Un endroit où un sentiment de vide et d’inquiétude étreint la poitrine. Une frontière incertaine, instable et mouvante entre le monde en mouvement et le monde immobile.

Tout ici semble être des reflets, tantôt à l’endroit, tantôt à l’envers. Lorsque l’on regarde au loin depuis la berge, tout semble se dérober, s’estomper, s’évaporer et se dissoudre dans une mise en abîme magistrale.

C’est un mélange d’amour et de haine, un combat épuisant qui se déroule en silence depuis longtemps, depuis toujours…

« Poésie des Berges » présente des dessins contemporains et des peintures de paysages. Le paysage, en tant que genre pictural figuratif, représente l’environnement. Associés à des éléments narratifs ou allégoriques, les paysages illustrent ici l’idée forte que l’eau est primordiale dans la rêverie, la poésie et l’imaginaire collectif.

Il s’agit d’une exposition étonnante par la richesse des formats et des techniques, ainsi que par la variété des œuvres originales exposées. C’est l’occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à la protection de l’eau, une ressource naturelle vitale qui est un bien commun.

Académie Ingres 53 rue Théophile Delcassé, 82000 Montauban Montauban 82000 Issanchou Tarn-et-Garonne Occitanie 06 05 27 96 65 https://academieingres.wordpress.com/ https://www.facebook.com/academie.ingres Fondée en 2013, l’académie Ingres est une école de dessin, de peinture et de sculpture, un établissement culturel privé, agréé par l’Éducation nationale en 2017.

Spécialisée dans l’enseignement des beaux-arts, particulièrement du dessin, de la peinture et de la sculpture, l’académie Ingres s’adresse à un public d’enfants, d’adolescents et d’adultes débutants et confirmés.

L’académie Ingres est située dans le centre historique de la ville de Montauban, à proximité de l’hôpital. Présence de parkings à proximité. Transports en commun à proximité. Accès personnes à mobilité réduite.

