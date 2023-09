Journées portes ouvertes : « L’heure gasconne » Académie Gascoune de Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Journées portes ouvertes : « L’heure gasconne » 16 et 17 septembre Académie Gascoune de Bayonne Gratuit. Entrée libre.

Mais au fait, qu’est-ce que le gascon ? Comment le parler ? Comment l’écrire ? Au cœur de la rue du moulin, les membres de l’Académie Gasconne de Bayonne vous accueillent pour vous faire entendre et découvrir une langue et une culture fondatrices depuis plus de 1 000 ans de l’histoire et de l’identité de la ville.

Académie Gascoune de Bayonne 4 rue du Moulin, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine L’Académie gasconne, Academia gascona de Baiona – Ador, est installée à Bayonne au cœur du quartier Saint-Esprit à la tradition gasconne affirmée. Créée le 7 mai 1926, elle s’est donnée pour but de maintenir la pratique et la vitalité de la langue gasconne et d’en assurer la diffusion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Livre des Etablissements