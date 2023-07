Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon Académie François Bourdon Le Creusot, 16 septembre 2023, Le Creusot.

Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon 16 et 17 septembre Académie François Bourdon Entrée libre

L’Académie François Bourdon ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Au programme :

– une visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’académie ;

– le lancement de la soucription du livre Le Creusot d’hier à aujourd’hui– la présentation d’une sélection de fiches thématiques (habitat, architecture, écoles, monuments, lieux de culte, etc.) extraites de cet ouvrage.

Académie François Bourdon Cour du Manège Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 80 81 51 http://www.afbourdon.com Le pavillon de l’industrie est consacré à la formidable aventure industrielle du Creusot. Comprendre hier pour imaginer demain, c’est la vocation de ce lieu. Les personnages principaux de cette histoire sont l’acier et les machines mais il y a aussi, comme dans toutes les épopées, des femmes et des hommes courageux, des inventions de génie, des luttes de pouvoir, des pionniers, des évolutions sociales, des révolutions techniques, de la finance, des guerres, des victoires, des déclins et bien sûr des perspectives enthousiasmantes. Née au XVIIIe siècle, devenue symbole de la puissance industrielle de la France, l’industrie du Creusot a su se réinventer en permanence, innover dans les hautes technologies, trouver de nouveaux marchés, résister aux crises et à la désindustrialisation qui ont frappé notre pays. Le pavillon de l’industrie porte cette conviction forte : l’industrie a une place décisive dans le paysage économique français. Et les jeunes, n’en doutons pas, ont des aventures professionnelles à vivre dans ces métiers d’avenir. À travers des objets, des machines, des œuvres d’art, des photographies, des films. Le pavillon raconte, de manière ludique et interactive, cette histoire passionnante. Pour cela, le visiteur dispose d’une tablette numérique pour lui servir de guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Académie François Bourdon