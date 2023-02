Remise des prix du concours scolaire DMDM Académie française, 23 mars 2023, Paris.

Remise des prix du concours scolaire DMDM Jeudi 23 mars, 10h00 Académie française

Ce concours s’adresse aux classes du primaire au secondaire. Il a pour objectif de sensibiliser les élèves à la maîtrise de la langue, de développer la créativité et le travail collectif autour d’un projet commun à partir des dix mots.

La thématique de cette édition est dédiée au temps. Les dix mots choisis illustrent la richesse et la diversité de cette perception : temps long (année-lumière), temps lent (lambiner) résurgence du passé dans le présent (déjà-vu), le temps qui donne le tempo à nos journée (dare-dare, rythmer, tic-tac), le temps qui modèle nos usages quotidiens et culturels (hivernage), le temps des débuts (avant-jour). N’oublions pas les verbes du temps (plus-que-parfait). Ces dix mots sont une invitation à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier le temps personnel et le temps collectif.

Tout établissement scolaire du primaire ou du secondaire, en France ou à l’étranger (réseau AEFE, Mission laïque française, Label FrancÉducation) peut participer. Ce concours est issu d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de la Culture via la DGLFLF.

Inscription en ligne du 14 octobre 2022 au 27 janvier 2023 sur le site dédié.



