Académie Festival de Musique des Arcs Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Académie Festival de Musique des Arcs Bourg-Saint-Maurice, 15 juillet 2022, Bourg-Saint-Maurice. Académie Festival de Musique des Arcs rue des rosiers Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

2022-07-15 – 2022-07-29 rue des rosiers Arc 2000

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice L’année 2022 verra le retour de l’Académie du 15 au 29 juillet.



Vous retrouverez entre 150 et 200 stagiaires et 30 professeurs pour .

Réservations gratuites obligatoires.

Programme : voir bureau du Festival des Arcs ou festivaldesarcs.com contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 http://www.lesarcs.com/ rue des rosiers Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse rue des rosiers Arc 2000 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville rue des rosiers Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Académie Festival de Musique des Arcs Bourg-Saint-Maurice 2022-07-15 was last modified: by Académie Festival de Musique des Arcs Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 15 juillet 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie