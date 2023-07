Visite libre de l’Académie équestre de Versailles Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

Visite libre de l’Académie équestre de Versailles 16 et 17 septembre Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre Entrée libre

Le Patrimoine en toute liberté !

Construite sous la direction de l’architecte Jules Hardouin-Mansart et achevée en 1682, la Grande Ecurie est l’un des bâtiments remarquables du domaine de Versailles par son ampleur et la noblesse de son architecture.

Informations :

Visite libre (non guidée).

Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre Manège de la Grande Écurie du Château – 1 avenue Rockefeller 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 01 39 02 62 70 http://bartabas.fr/academie-equestre-de-versailles/ http://www.facebook.com/AcademieEquestreVersailles Après avoir traversé la majestueuse cour d’honneur de la Grande Écurie, vous allez pénétrer dans un lieu désarmant de simplicité luxueuse. Lorsqu’il s’est vu confier une partie de la Grande Écurie pour accueillir une compagnie-école unique au monde, Bartabas, en étroite collaboration avec les services du Château et des Monuments Historiques, a sollicité Patrick Bouchain avec lequel il a établi de longue date, des rapports de complicité et de dialogue, pour la réhabilitation du lieu. Le manège a été conçu comme un décor de théâtre, petit écrin de bois brut posé dans l’enveloppe de pierre avec, en clin d’œil à la Galerie des Glaces, les lustres en verre de Murano et les miroirs où chevaux et cavaliers se reflètent à l’infini. La simplicité des matériaux, l’assemblage de poutres et de planches rappellent les constructions éphémères de Versailles autrefois ; cette architecture légère et mobile est inspirée par le théâtre Farnèse de Parme. Face au gradin agrémenté de corbeilles, la piste de sable blond occupe les deux tiers de la surface. Les écuries ont été aménagées en tenant compte de l’harmonie des volumes, des contraintes liées au fonctionnement de l’Académie et des exigences de Bartabas pour le bien-être des chevaux. Les box ont remplacé d’anciennes stalles : ils sont très simples, élégants et spacieux ; et surmontés d’éclairages verticaux torsadés, une référence contemporaine aux licornes. L’ensemble des aménagements a rendu ces bâtiments à leur vocation première, l’activité équestre, tout en préservant la beauté du site historique construit par Jules Hardouin-Mansart à la fin du XVIIème siècle pour héberger la prestigieuse cavalerie royale. En voiture: par l’autoroute A 13, première sortie Versailles-Château En RER: Ligne C, arrivée Versailles-Rive-Gauche En train: – Depuis les gare SNCF Saint-Lazare ou Paris-La-Défense, arrivée Versailles-Rive-Droite – Depuis la gare SNCF Paris-Montparnasse, arrivée Versailles-Chantiers. En bus: Pont de Sèvres, n° 171, arrivée Versailles-Place-d’Armes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

@Pierrick Daul