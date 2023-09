Anticipation Festival, du 14 au 17 septembre 2023 Académie du Climat, Paris Paris, 14 septembre 2023, Paris.

La première édition du festival Anticipation se déroulera du 14 au 17 septembre 2023 à l’Académie du Climat, ancienne mairie du 4e arrondissement de la Ville de Paris. Pour agir concrètement face aux problématiques environnementales et aux défis climatiques, le festival offre un espace pour imaginer un futur vivable et se projeter collectivement dans de nouveaux possibles.

Pendant 4 jours, plus d’une vingtaine d’artistes se mobilisent pour alerter le grand public sur l’urgence environnementale en l’invitant à vivre des expériences artistiques, culturelles et sociales et impulser une culture du changement. Expositions, projections, spectacles vivants, concerts, ateliers, tables rondes… La programmation pluridisciplinaire célèbre la rencontre des arts et de l’écologie. S’inscrivant dans le cadre de la Paris Design Week, le festival Anticipation rassemble des expositions de designers et d’artistes plasticiens, tels que Maxime Riché, Esther Michaud ou Johann Fournier, des performances de danse et de théâtre, notamment celles du collectif Minuit 12, des concerts d’artistes du label éco-responsable Yotanka Records, des projections de films de l’école des Gobelins et plus encore…

L’ensemble de ces créations a une dimension écologique, inscrite dans les oeuvres elles-mêmes ou développée dans l’engagement des artistes. Elles portent un regard différent, hors des sentiers conventionnels, sur ces questions essentielles.

Des tables rondes axées sur la post-croissance sont également proposées, ainsi que des ateliers pédagogiques et ludiques tels que la Fresque du Climat, visant à expliciter et analyser les défis planétaires. Une réflexion collective pourra émerger au fur et à mesure de ces rencontres, dans un cadre éco-conçu avec la Réserve des Arts, qui répond aux objectifs du festival : travailler avec l’existant et produire le durable.

Ce projet est porté par togaether, agence scénographique et artistique et Tactic/14 Septembre, agence de conseil en stratégies durables. Soutenu par l’ADEME, le festival Anticipation a pour ambition de sensibiliser le public aux problématiques écologiques et d’inspirer chaque visiteur afin qu’il devienne un acteur de l’urgence climatique.

