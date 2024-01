Coup de frein sur les SUV ! Académie du Climat Paris, vendredi 26 janvier 2024.

En trente ans, le poids moyen d’une voiture a augmenté de 26 % en France…

Les conséquences de cette évolution à la hausse sont nombreuses augmentation de la pollution de l’air, encombrement des trottoirs, ou encore risque d’accidents et danger pour les piétons. À Paris, alors que 7 habitants sur 10 ne possèdent pas de voiture personnelle, la présence de véhicules de plus en plus grands et lourds interroge d’autant plus.

Rejoignez les associations pour une soirée de mobilisation avec un temps d’échange sur les enjeux suivi d’une veillée créative.

Avec Mieux se déplacer à Bicyclette, le collectif ca_suvfit, l’association RESPIRE, La Rue est à Nous, Réseau Action Climat, Alternatiba Paris, Agir pour l’Environnement, WWF, Les Amis de la Terre Paris, Clean Cities…

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France