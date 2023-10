Atelier : Architecture, transition, action ! Académie du Climat Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Quel est le rôle de l’architecture dans la transition écologique ? Venez le découvrir lors d’un atelier-jeu à l’Académie du Climat de la ville de Paris, à l’occasion des Journées Nationales de l’architecture 2023 !

En France, le secteur du bâtiment représente 43 % de la consommation énergétique nationale et près de 25 % des émissions de CO2. Mais à quoi correspondent ces chiffres, et comment agir pour les réduire ?

Découvrez le pouvoir d’action des architectes et des urbanistes dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans l’adaptation de nos cadres et modes de vie face au changement climatique à l’occasion de l’édition 2023 des Journées Nationales de l’architecture organisées par le Ministère de la Culture, dont le thème est justement « Architecture et transition écologique ».

Pour cela nous vous proposons un atelier-jeu inédit, « Architecture, transition, action », ludique et accessible à toutes et tous, pour échanger sur le rôle de l’architecture dans la transition écologique et donner des clés aux citoyens et citoyennes sur les enjeux d’évolution de ce secteur dans le contexte de la crise climatique.

Construction bois, isolation paille, énergies renouvelables, rénovation des bâtiments, confort des habitants, désimperméabilisation, ville-éponge, zéro artificialisation, concertation citoyenne… Autant de sujets que nous pourrons aborder au fil de cet atelier, de vos questions et des cartes mystères que vous aurez à découvrir dans le jeu !

Cette animation se déroulera de manière continue de 14h à 18h, vous pouvez nous rejoindre (et repartir) à tout moment de l’après-midi, de manière libre !

À vous de jouer !

Les ateliers se déroulent à l’Académie du Climat, un lieu unique à Paris pour s’informer, se former, échanger et agir pour le climat. L’animation proposée se tiendra au Laboratoire d’écoconstruction, espace dédié à la transition écologique du secteur du bâtiment au sein de l’Académie du Climat. Le laboratoire est situé au rez-de-chaussée au fond de la cour (salle 0.24). L’Académie du Climat propose également une cour arborée en libre accès, ainsi qu’une buvette pour se restaurer sur place !

Cet atelier sera animé par Camille de Gaulmyn et Boris Fillon, architectes, urbanistes et ingénieurs, fondateurs de l’agence Degré.

Degré est une agence d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie environnementale, qui accompagne les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers face au changement climatique.

Lien vers la page de l’événement dans l’agenda de l’Académie du Climat : https://www.academieduclimat.paris/evenements/journees-nationales-de-larchitecture-transition-action/

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

