Réunion d’information sur les déchets alimentaires à Paris Académie du Climat Paris, 27 juin 2023, Paris.

Réunion d’information sur les déchets alimentaires à Paris Mardi 27 juin, 18h30 Académie du Climat Entrée libre

Vous avez été nombreux à déposer des idées relatives au tri et au traitement des déchets alimentaires sur Décider et à montrer votre intérêt pour ce sujet.

Mme Colombe BROSSEL, adjointe à la maire de Paris en charge de la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets, de l’assainissement, du recyclage et du réemploi, ainsi que que les services de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), vous proposent d’assister à une réunion d’information sur la valorisation des déchets alimentaires le mardi 27 juin 2023 à partir de 18h30 (entrée libre).

L’évènement se déroulera dans la salle des fêtes de l’Académie du Climat (2 place Baudoyer – 4e arrondissement).

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:30:00+02:00 – 2023-06-27T20:30:00+02:00

