Orléans ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS Loiret, Orléans Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts) ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts) ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS, 18 septembre 2021, Orléans. Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

L’Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts) est l’héritière de sociétés savantes existant au 18e siècle. L’Académie a son siège dans une maison mise à sa disposition par la municipalité depuis 1809. Antérieurement cette maison avait été au 16e siècle la “Maison des Apothicaires” avant que ne s’y installe au 18e, le Collège des Chirurgiens et qu’Antoine Petit n’y établisse le bureau de consultation médicale gratuite pour les indigents, organisme qu’il avait fondé et qui fut supprimé à la Révolution. Limité à 10 personnes, durée 30 min. VISITE COMMENTEE : LE SIEGE DE L’ACADEMIE D’ORLEANS ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS 5, rue Antoine Petit Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS Adresse 5, rue Antoine Petit Ville Orléans lieuville ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE,SCIENCES,BELLES-LETTRES ET ARTS Orléans