Noyers Yonne Noyers Yonne Bourgogne-Franche-Comté EUR 850 Les Masterclasses s’adressent à des musiciens de niveau supérieur ou professionnel qu’ils terminent des études musicales avancées ou qu’ils commencent une carrière d’artiste. Chaque classe compte 12 stagiaires maximum. Des artistes de renom et, pour le violon, le violoncelle, la flûte et le chant, un accompagnateur expérimenté, les guident durant trois heures réparties en plusieurs leçons.

Concert le 22 Juillet.

