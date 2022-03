Académie des Lettres : rencontre avec Jeanne Truong Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Dans le cadre de ses ateliers d’écriture hebdomadaires, l’Académie des Lettres accueille l’écrivaine Jeanne Truong pour une présentation, un débat et une dédicace de son dernier roman “Ceux qui sont restés là-bas” (Gallimard), prix de la francophonie internationale. De 10h à 12h et de 14h à 17h, à l’espace de coworking Quay Worker (6 rue de Dol).

