Visitez l'Académie de Stanislas, fondée en 1750 par le duc de Lorraine et de Bar Stanislas Leszczynski Samedi 16 septembre, 14h00

Vous serez accueillis dans la salle des séances et découvrirez le rôle et la vie de l’académie grâce à une visite guidée par l’un de ses membres titulaires.

Académie de Stanislas 43 rue Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 35 85 67 https://www.academie-stanislas.org/ Par un décret du 28 décembre 1750, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine et de Bar, établit à Nancy une bibliothèque publique et constitue un collège de censeurs qui a pour mission de choisir les livres de la bibliothèque et de décerner des prix, afin d’encourager la pratique des Sciences, des Arts et des Belles Lettres de Lorraine.

Le 27 décembre 1751, un édit de Stanislas confère un statut à la « Société Royale des Sciences et Belles Lettres de Nancy » qui portera plus tard le nom « d’Académie de Stanislas ». L’esprit de Stanislas, qui était celui des Lumières, a continué de régner dans l’Académie pendant toute son histoire.

Elle comprend 36 membres titulaires et un nombre indéterminé d’associés correspondants locaux, résidant à Nancy ou aux environs. Elle est également composée d’associés correspondants nationaux et d’associés correspondants internationaux.

Sa mission est toujours la même : porter au plus haut niveau en Lorraine la vie littéraire, artistique et scientifique, défendre et faire connaître les valeurs qui ont présidé à sa création, au siècle des Lumières, ainsi que celles qui ont toujours été, au cours de l’histoire, celles de la Lorraine.

La Bibliothèque Municipale de Nancy (BMN) abrite environ 400 000 documents, des livres, ainsi que des cartes, des plans et des estampes, dans des boiseries datant du XVIIIe siècle. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

