Poilhes Hérault Poilhes Académie de musique française Michel Plasson 20h : Hommage à Camille Saint-Saëns (1835-1921)

François-René Duchâble (piano)

Régis Pasquier (violon)

Damien Vantula, violoncelle

Orchestre Mozart de Toulouse

