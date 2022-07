ACADÉMIE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE BARDOU – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN, 27 septembre 2022, .

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE BARDOU – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN



2022-09-27 – 2022-09-27

MUSIQUE CLASSIQUE : Thomas Posth nous a déjà offert trois magnifiques concerts avec des formations différentes : l’Académie de Bardou, le Chœur de l’Université de Hambourg et l’ensemble Im Treppenhaus.

Il revient cette année accompagné de Maria Pache et de l’Académie de Bardou pour nous présenter un programme de musique de chambre et d’ensembles vocaux avec des œuvres de Mozart, Mendelssohn, Dvorak et d’autres compositeurs.

En partenariat avec le Festival de Bardou.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par