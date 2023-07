Stage de Flamenco Académie de Flamenco d’Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Stage de Flamenco Académie de Flamenco d’Arles Arles, 31 juillet 2023, Arles. Stage de Flamenco 31 juillet et 1 août Académie de Flamenco d’Arles Sur inscriptions, avant le vendredi 28 juillet 50€ Stage d’été à l’académie de Flamenco d’Arles

Ce stage s’adresse aux personnes initiées et eu débutant, le palo d’Alegria leur permettra d’apporter de pas de danse, du travail corporel et de la technique de pieds. Académie de Flamenco d’Arles 1,avenue de Hongrie Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@solocompas.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612784493 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T18:00:00+02:00 – 2023-07-31T20:00:00+02:00

2023-08-01T18:00:00+02:00 – 2023-08-01T19:30:00+02:00 Stage d’été flamenco Salomé Gaeta Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Académie de Flamenco d’Arles Adresse 1,avenue de Hongrie Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Académie de Flamenco d’Arles Arles

Académie de Flamenco d’Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/