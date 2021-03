Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Académie de direction d’orchestre Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert en direct sur medici.tv [**Dans le cadre des Franco-Russes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) Dès la première édition des Franco-russes, transmettre la tradition de la direction russe aux jeunes générations s’est révélé un enjeu essentiel pour Tugan Sokhiev et Sabrié Bekirova. Formés par Ilia Musin, les deux chefs d’orchestre forment et accompagnent de jeunes chefs avec passion et s’impliquent dans l’émergence de jeunes cheffes d’orchestre, telles Rebecca Tong, Lina Gonzalez-Granados et Holly Choe, révélées au concours La Maestra 2020. **Tugan Sokhiev,** direction

**Sabrié Bekirova,** direction _En partenariat avec La Maestra / Philharmonie de Paris_ ### Programme Beethoven : _Egmont_ (ouverture)

Schubert : _Symphonie n°8 « Inachevée »_ (1er mouvement)

Mozart : _Symphonie n°38_ (1er mouvement)

Brahms : _Symphonie n°3_ (3ème mouvement)

Beethoven : _Symphonie n°7_ (1er mouvement)

Beethoven : _Symphonie n°2_ (2ème mouvement)

Ravel : _Ma Mère l’Oye, Pavane de la Belle au bois dormant, Petit Poucet_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct)

**Infos pratiques ** Retrouvez l'Académie de direction d'orchestre, en direct puis en différé, sur [medici.tv ](https://www.medici.tv/fr)

2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T12:59:00;2021-03-24T19:30:00 2021-03-24T21:30:00

