Concours Respect ! 2023 Académie de Créteil, 9 janvier 2023, Créteil.

Concours Respect ! 2023 9 janvier – 16 mai Académie de Créteil

Gratuit

Concours de productions vidéos, afin de sensibiliser à la lutte contre la haine anti LGBT

Respect ! est une action pour sensibiliser à la lutte contre les discriminations et les violences LGBT+, au respect de la dignité humaine et à l’égalité, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Respect ! est un concours à destination de tous les élèves du secondaire de l’académie de Créteil.

Respect ! soutient une éducation à l’empathie et à l’éthique, aux attitudes et aux pratiques inclusives, essentielles à la culture démocratique.

Le concours Respect ! vise à promouvoir auprès des élèves une présence et une communication en ligne positive.

Respect ! encourage une démarche de journalisme de solutions.

Le choix d’une approche par le journalisme de solutions est motivé par la volonté de développer, dans une dynamique de projet citoyen, une éducation optimiste aux défis sociaux et à leur complexité.

Respect ! vise à faire connaître des initiatives concrètes qui apportent des réponses constructives, qui peuvent inspirer les autres et donner envie d’agir.

Les réalisations sont destinées à être diffusées sur les réseaux sociaux : Tik Tok, Instagram ou You Tube. Les durées maximales de 3 minutes.

Les vidéos doivent répondre aux exigences des genres journalistiques d’information par les images (reportages, interviews,…).



Académie de Créteil