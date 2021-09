Cahors Cahors Cahors, Lot Académie de Billard de Cahors : Journées Portes Ouvertes Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Académie de Billard de Cahors : Journées Portes Ouvertes Cahors, 11 septembre 2021, Cahors. Académie de Billard de Cahors : Journées Portes Ouvertes 2021-09-11 – 2021-09-11 Maison des Associations Espace Clément Marot

Cahors Lot L’académie de Billard de Cahors vous invite à découvrir le billard à l’occasion de leur journée portes ouvertes le samedi 11 septembre de 14h à 18h. Rendez-vous à la maison des associations de Cahors, près du cinéma du Grand Palais. Les séances d’initiation sont gratuites Plus d’informations au 07 67 05 83 41 ou par mail : cahorsbillard@gmail.com cahorsbillard@gmail.com +33 7 67 05 83 41 ©académiedebillardcahors dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Maison des Associations Espace Clément Marot Ville Cahors lieuville 44.45239#1.43863