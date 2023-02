De la fantaisie à la joaillerie Académie de Bijouterie-Joaillerie, 31 mars 2023, Montreuil.

De la fantaisie à la joaillerie 31 mars – 2 avril Académie de Bijouterie-Joaillerie

L’Académie de Bijouterie-Joaillerie ouvre ses portes. Venez découvrir le bijou pour sublimer et transformer les accessoires du quotidien en pièces de prestige !

Académie de Bijouterie-Joaillerie 93 Rue de Stalingrad, 93100 Montreuil, France Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.academiedebijouteriejoaillerie.fr/ »}]

Qui sommes-nous?

Organisme de formation certifié Qualiopi depuis 2019, l’Académie de Bijouterie-Joaillerie (ABJ) propose des formations sur mesure de tout niveau, de l’initiation au perfectionnement.

Les cours sont assurés par des professionnels confirmés, experts dans leur art s’attachant à transmettre leurs savoir-faire exceptionnels, nécessaires à l’exercice des métiers de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie.

L’effectif réduit des sessions (5 élèves/formateurs), permet un accompagnement riche où se conjugue l’exigence de la technicité, de la qualité et de l’esthétique.

Rendez-vous sur notre site

Au programme

Pour l’édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, l’ABJ vous invite à découvrir les coulisses de ses ateliers.

> Du bijou pour transformer nos accessoires du quotidien en pièces de prestige, en passant par l’émail grand feu et les gemmes du lapidaire dont les couleurs subliment les bijoux, sans oublier, la ciselure et la gravure permettant de personnaliser et de magnifier une pièce, la rendant unique par ses décors ; tel est le tour d’horizon que vous propose l’ABJ pour ses portes ouvertes.

> Du samedi 1er au dimanche 2 avril, partez à la découverte de l’histoire de l’art du bijou et de la gemmologie, indispensable pour s’inspirer et proposer des idées innovantes qui embelliront les futures créations.

> Venez apprécier tout au long du week-end, les démonstrations de dessins d’art, de Modélisation 3D, de maquettes à la main de bijoux, de haute fantaisie, de bijouterie, de joaillerie, de sertissage, de ciselure, de gravure, d’émail grand feu, de lapidaire et de polissage.

L’équipe pédagogique et les élèves vous accueillent pour vous présenter les disciplines dispensées à l’ABJ et partager leurs passions qui subliment le quotidien de chacun.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

© academiebijouteriejoaillerie