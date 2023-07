Le cheval à toute allure, patrimoine vivant et du sport Académie d’Agriculture de France Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le cheval à toute allure, patrimoine vivant et du sport Académie d’Agriculture de France Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le cheval à toute allure, patrimoine vivant et du sport Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Académie d’Agriculture de France Respectez les quatre horaires indiqués, pas d’accès PMR, pas de bagages . Conférence visite : Le Cheval à toute allure, patrimoine vivant et patrimoine du sport. Découvrez l’Académie d’agriculture de France au cours d’une courte conférence sur son organisation et sur le patrimoine autour du Cheval, les courses bien sur mais aussi d’autres disciplines équestres, et à travers l’important Fonds documentaire, oeuvres rares présentées à titre exceptionnel, maquettes, sculptures . Le cheval passion, le cheval énergie, le cheval patrimoine vivant . Académie d’Agriculture de France 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 05 10 37 http://www.academie-agriculture.fr L’Académie d’agriculture de France, fondée en 1761 par Louis XV, est issue de la Société d’agriculture de la Généralité de Paris puis de la Société Royale d’Agriculture. Constituée de personnalités parmi les plus éminentes dans le domaine de l’agronomie (Buffon, Lavoisier, Malesherbes, les Vilmorin, G. Washington , T. Jefferson, Pasteur, A. Young ), l’AAF est actuellement composée de 120 membres titulaires et 180 membres correspondants, 60 membres et 60 correspondants étrangers. Son fonds documentaire est constitué depuis sa création d’ouvrages rares qui reflètent le tryptique de ses activités : « Agriculture, Alimentation, Environnement » et ce depuis sa fondation. Metro Solferino – RER C Musée d’Orsay – Bus 63, 73, 87, 93, 94 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

