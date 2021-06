Académie baroque – Concerts gratuits Domaine de la Pailleterie, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Amilly.

Académie baroque – Concerts gratuits

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à Domaine de la Pailleterie

Ces concerts sont donnés par les jeunes et talentueux violonistes et clavecinistes participant à l’Académie baroque des Folies Françoises, qui se déroule pour la première fois à Amilly du 5 au 10 juillet 2021, autour des sonates de Bach. L’ensemble Les Folies Françoises fut créé en 2000 par le violoniste Patrick Cohën-Akenine, la claveciniste Béatrice Martin et le violoncelliste François Poly. Il se caractérise par une recherche sonore singulière et authentique dans l’interprétation des musiques baroques européennes du siècle des Lumières. Il réunit des solistes talentueux qui partagent la richesse de ce répertoire où se mêlent arts lyriques, chorégraphiques et pièces instrumentales. L’Académie donne lieu à des cours individuels et de musique de chambre. Le public est invité à découvrir

Les 7, 8 et 9 juillet, à 18h30, les jardins du domaine de la Pailleterie accueilleront trois concerts gratuits d’une heure.

Domaine de la Pailleterie 1658 Avenue d’Antibes, Amilly Amilly



2021-07-07T18:30:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-09T18:30:00 2021-07-09T20:00:00