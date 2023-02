AC/DI TRIBUTE AC/DC LE GRILLEN, 11 mars 2023, COLMAR.

Ouverture des portes : 19h45 AC/DI : 20h30 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le projet AC/DI est un groupe « hommage à AC/DC », né en novembre 2010. Le répertoire d’AC/DI contient les chansons les plus célèbres et les plus marquantes de l’histoire d’AC/DC reconnu comme l’une des icônes mondiales du hard rock. Au cours de toutes ces années, AC/DI a été crédité par le public comme meilleur AC/DC Tribute en Italie. La ressemblance vocale avec le chanteur Brian Johnson, le son et la mise en scène est digne de leur prestigieux modèle australien. Le groupe se présente avec un line-up composé de 5 éléments tout comme celui d’AC/DC. Chaque membre d’AC/DI se métamorphose fidèlement à l’original autant musicalement que scéniquement, en particulier dans les attitudes et le jeu d’Angus Young. Les performances du groupe obtiennent toujours l’adhésion du public, satisfaisant ainsi à la fois les nostalgiques de la première heure et les fans de la dernière heure. Après un premier passage enflammé en 2021, AC/DI sera de retour au Grillen à l’invitation de ZIK’INSIDE ….

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

