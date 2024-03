AC/DC TRIBUTE SHOW ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

AC/DC TRIBUTE SHOW ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Haute-Garonne

AC/DC Tribute Show « Highway to Symphony » with Symphony Orchestra.

Highway to Symphony , est un spectacle qui transforme les songes en réalité !

En une seule soirée deux époques différentes se réunissent sur scène AC/DC et un orchestre symphonique, la musique classique et la modernité. L’énergie puissante des concerts ne laissera indifférent aucun des milliers de spectateurs de tout âge. 2525 25 EUR.

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11 22:00:00

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@zenith-tm.com

