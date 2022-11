ABYSSES, UN SPECTACLE SONS ET LUMIÈRES POUR LA SAINTE-LUCIE Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Hérault

Lunel

ABYSSES, UN SPECTACLE SONS ET LUMIÈRES POUR LA SAINTE-LUCIE Lunel, 9 décembre 2022, Lunel.

au départ de l’Allée Baroncelli Lunel Hérault

2022-12-09

Hérault EUR 0 0 Depuis plus de dix ans maintenant, la Ville de Lunel donne rendez-vous au public à l’occasion des prémices de la Sainte-Lucie. Objectif : découvrir et apprécier un magnifique spectacle déambulatoire musical autour du feu et/ou de la lumière. Pour cette nouvelle édition, la Compagnie Remue Ménage présente Abysses, une de leurs dernières créations. Un impressionnant cortège lumineux s’avance dans la nuit, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de mer, entraînent fièrement le char de l’Océanis. Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renversent. Le spectacle est tout simplement fascinant ! Depuis plus de dix ans maintenant, la Ville de Lunel donne rendez-vous au public à l’occasion des prémices de la Sainte-Lucie. Objectif : découvrir et apprécier un magnifique spectacle déambulatoire musical autour du feu et/ou de la lumière. Pour cette nouvelle édition, la Compagnie Remue Ménage présente Abysses, une de leurs dernières créations. Un impressionnant cortège lumineux. ©Ville de Lunel

