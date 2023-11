Abysses redonne complexité et humanité aux histoires de personnes migrantes en Méditerranée Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

De 10€ à 15€

En embrassant le point de vue des sauveteurs et sauveteuses au large de Lampedusa, Abysses redonne complexité et humanité aux histoires de personnes migrantes en Méditerranée, au fil d’un récit émouvant porté par le comédien Solal Bouloudnine.

Sous la plume de l’auteur italien Davide Enia, Abysses déploie les histoires de ces femmes et hommes venus chercher une existence meilleure en Europe au péril de leur vie, mais aussi de celles et ceux qui les sauvent et les accueillent. À ce récit sans complaisance, le texte associe celui – plus intime et distendu – d’un père et d’un fils regardant l’Histoire se dérouler sous leurs yeux. Tissage émouvant de « petites choses de rien », le texte dit par Solal Bouloudnine est fait de rencontres, de fidélités et d’urgences. À ses côtés, la compositrice et chanteuse Claire Vailler met en musique cette partition humaniste.

Avec cette nouvelle pièce, Alexandra Tobelaim prolonge une double rencontre, initiée voilà plus de dix ans autour du texte Italie-Brésil 3à2 : avec son auteur Davide Enia et avec le comédien Solal Bouloudnine. Entre 2012 et 2018, ce dernier a porté le texte plus de 160 fois sur scène, sous la direction de la metteuse en scène. Abysses déplace le théâtre de narration à un endroit où il est juste et nécessaire.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

